Сергей Собянин рассказал о внедрении инновационных решений на культурных и творческих площадках Москвы

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В московских культурных и творческих пространствах тестируют передовые разработки. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Программа пилотного тестирования инновационных решений работает с 2019 года. За это время на разных площадках провели более 280 испытаний, а сумма контрактов между технологическим бизнесом и площадками составила свыше 600 миллионов рублей, — сказал он.

К примеру, на территории «Дизайн-завода» проведут испытания инновационных счетчиков посетителей Zen Count. Отечественная разработка поможет изучить динамику посещений и проанализировать ее, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Правительство столицы продолжает поддержку передовых технологий и проводит активную работу по внедрению разработок в сферу образования. Также Собянин назвал некоторые из самых перспективных проектов. К таковым относится «Робоход», представляющий собой конструктор для создания роботов по специально разработанной методике.

Московский производитель начал выпускать карты, необходимые для работы систем искусственного интеллекта (ИИ). «Вечерняя Москва» 17 мая выяснила, где их будут применять.