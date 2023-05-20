Промес: «Зенит» перестал уважать «Спартак»

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Футбольный клуб «Зенит» не проявляет уважения к столичному клубу «Спартак». Об этом заявил нападающий красно-белых Квинси Промес.

Таким образом голеадор объяснил, почему последние игры против бело-голубых получаются очень конфликтными.

— А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле. Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения, — сказал он.

Футболист отметил, что такого рода столкновения дают мотивацию красно-белым противостоять «Зениту», передает слова Промеса официальный сайт «Спартака».

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

На стадионе «Арена Химки» в субботу, 13 мая, подошел к концу матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортсмены футбольного клуба «Химки» сыграли вничью с московским «Спартаком» со счетом 1:1. На 23-й минуте счет открыл футболист «Химок» Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев сравнял счет.