Сергей Собянин рассказал о малоизвестных шедеврах среди московских усадеб

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, Подсосенский переулок, 21с1 Карта всех событий

В Москве находится множество старинных усадеб. Среди них есть малоизвестные широкой публике шедевры архитектуры. Об этом в субботу, 20 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, в Подсосенском переулке находится усадьба Морозовых. Авторами интерьеров в ней стали архитектор Федор Шехтель и художник Михаил Врубель. Помещения в усадьбе выполнены в разных стилях — римском, египетском, готическом. В одном из кабинетов можно увидеть копии картин Врубеля на тему произведения «Фауст».

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— В городской усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской улице в разные годы гостили писатель Николай Гоголь, поэт Федор Тютчев и художник Иван Айвазовский. Особняк сегодня, как и полтора столетия назад, притягивает взгляды, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

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В Москве идет реставрация усадьбы «Покровское-Стрешнево». Работы могут завершить уже до конца года, рассказал Сергей Собянин. В ходе работ все элементы архитектурного ансамбля специалисты приведут в первозданное состояние по архивным фото и чертежам, а также отреставрируют мрамор лестницы с атлантами.