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Приметы и советы

Трое детей съели упаковку таблеток в гостях у бабушки в Москве

Полина Пашкина
Происшествия
Трое детей съели упаковку таблеток в гостях у бабушки в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Москве сотрудники Следственного комитета (СК) проведут проверку по факту отравления трех детей. О ходе мероприятий доложат главе СК России Александру Бастрыкину. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в субботу, 20 мая.

По ее словам, трое детей находились в квартире у бабушки. Женщина ненадолго отлучилась в соседнюю комнату. Этого времени хватило ребятам, чтобы зайти на кухню и обнаружить на холодильнике таблетки для снятия мышечных спазмов. Дети попробовали лекарство, а затем один из них принес бабушке пустую упаковку от препарата.

Узнав о случившемся, женщина немедленно вызвала скорую помощь. В результате инцидента дети не пострадали, однако их доставили в больницу, чтобы малыши находились под наблюдением специалистов, пояснила Иванова.

Другой случай произошел в апреле на севере столицы в Головинском районе. Первоклассник гулял с другом недалеко от дома и увидел странный пакет. Внутри оказался белый порошок с запахом клубники. Дети рассыпали содержимое. В какой-то момент порошок попал первокласснику в лицо, и он нечаянно его вдохнул. В результате ребенка госпитализировали с отравлением.

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