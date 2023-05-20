Андрей Бочкарев: Участок МСД от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на треть

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Строительная готовность участка Московского скоростного диаметра (МСД), расположенного от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, составляет 34 процента. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Дорога пройдет под 32-м километром МКАД, над рекой Битцей, под Симферопольским шоссе и над Варшавским шоссе. В ходе работ выполняется строительство через реку Битцу. Также на участке будут возведены два тоннеля и четыре эстакады.

— Работы на самом южном участке МСД выполнены на треть. Здесь строится дорога основного хода МСД протяженностью 3,6 километра и улично-дорожная сеть общей длиной 7,32 километра. Участок планируется ввести в эксплуатацию поэтапно, — рассказал Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что ведется строительство опор моста через реку Битцу. Также продолжается монтаж металлоконструкций.

На западе ТиНАО стартовал завершающий этап строительства дублера Боровского шоссе, который соединит Внуковское поселение с районом Ново-Переделкино. Дорога проходит от введенного в этом году участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.