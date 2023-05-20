Краснокнижного дубоноса заметили в парке «Измайлово»

Фото: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Москва, природно-исторический парк Измайлово Карта всех событий

Редкую птицу из надзорного списка Красной книги Москвы заметили в природно-историческом парке «Измайлово». На зеленых территориях столицы появился дубонос. Об этом в субботу, 20 мая, сообщили специалисты «Мосприроды».

Дубоносы на вид размером со скворца. Их отличает большой и сильный клюв. Эти птицы строят семью один раз и на всю жизнь. Дубоносы вместе высиживают птенцов и заботятся о потомстве.

Масса этих птиц составляет до 65 граммов. Благодаря своему большому конусообразному клюву дубоносы могут легко раскалывать косточки вишни, черемухи, твердые плоды дуба, лещины.

Самцы этого вида пернатых окрашены ярче, чем самки. Дубоносы обладают коричневато-охристой головой, хвостом и надхвостьем, каштановой спиной, серой шеей и серовато-розовым низом. У самок добавляется поперечная полоса вдоль крыльев, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице в районе реки Алешинки обнаружили редкого зеленого дятла. До этого птицу видели в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Битцевский лес», а также в комплексном заказнике «Зеленоградский».