Китайский седан Volkswagen Polo стали продавать в России дешевле отечественных моделей Lada

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В России поступили в продажу новые седаны Volkswagen Polo, которые дилеры из Китая ввезли под названием Jetta VA3. Эти автомобили оказались дешевле некоторых моделей Lada на отечественном рынке.

Уточняется, что седан Jetta VA3 построен на обновленной переднеприводной платформе PQ25. Такой же механизм применяют и в создании новых Skoda Rapid.

Седан оснащен четырехцилиндровым полуторалитровым двигателем от Volkswagen. Мощность автомобиля оценивается в 112 лошадиных сил. Еще одной отличительной чертой машины является просторный багажник объемом 546 литров.

Базовая комплектация седана стоит 1,63 миллиона рублей. Эта же машина с автоматической коробкой передач обойдется автолюбителям немного дороже. Однако Jetta VA3 может по стоимости составить конкуренцию на отечественном рынке некоторым моделям Lada от АвтоВАЗа, передает портал Njcar.ru.

Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга «Авилон» ООО «Арт-Финанс». Власти России одобрили сделку, в которую входят производственные мощности в Калуге, складская деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками.