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Мэр Краснодара Наумов поручил проверить местные караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки

Полина Пашкина
Общество
Мэр Краснодара Наумов поручил проверить местные караоке-клубы из-за песни Верки Сердючки
Фото: Unsplash

В караоке-клубах Краснодара пройдут проверки и профилактические работы после инцидента с заведением «Ля Мажор», в котором прозвучала песня артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, со строчкой «Ще не вмерла Украина». Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Накануне в интернете распространилось видео из краснодарского караоке-клуба «Ля Мажор». На кадрах видно и слышно, как посетители поют песню Верки Сердючки, в которой есть строчка «Ще не вмерла Украина» — она же есть и в государственном гимне Украины.

В самом заведении пояснили, что звукорежиссер не успел сориентироваться, когда гости караоке-клуба заказали данную песню. Утверждается, что он остановил воспроизведение, как только прозвучал припев. С персоналом провели разъяснительные работы.

— Администрация города держит на контроле ситуацию с исполнением песни с текстом «Ще не вмерла Украина». Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов, — говорится в сообщении на сайте администрации Краснодара.

В ноябре 2022 года МВД по Крыму отказало в получении гражданства РФ гражданке Украины, победительнице конкурса «Миссис королева красоты» Ольге Валеевой, которая исполнила гимн украинской экстремистской организации.

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