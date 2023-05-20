Военкор Руденко: Главком ВСУ Залужный находится в критическом состоянии

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный жив, однако он находится в критическом состоянии после ранения. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил российский военный корреспондент Андрей Руденко.

По его словам, Залужного нет в информационном медиапространстве с 8 мая. Например, он не принял участие во встрече глав военных ведомств в формате «Рамштайн», хотя до этого постоянно присутствовал на различных стратегически важных мероприятиях.

Военкор Руденко утверждает, что это связано с получением Залужным тяжелого ранения. Со ссылкой на собственный источник он отметил, что за жизнь главкома ВСУ борются медики главного военного клинического госпиталя.

— По информации от нашего источника в руководстве ВСУ, генерал Залужный жив, но находится в критическом состоянии. Информацию о ранении косвенно подтверждает и то, что 10 мая его жену видели подъезжающей к киевскому военному госпиталю, в котором она провела более четырех часов, — написал Руденко в Telegram-канале.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские войска предприняли попытку ликвидации Залужного. При этом он отметил, что на данный момент неясно, в каком состоянии находится главком ВСУ.