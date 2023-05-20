Пригожин сообщил о попытке ликвидации главкома ВСУ Залужного

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Российские войска предприняли попытку ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, в период с 10 по 12 мая Залужный был в зоне досягаемости орудий «Вагнера», что позволило им предпринять попытку ликвидации военного. Однако Пригожин подчеркнул: насколько успешной она была, на этот момент неясно, передает «Московский комсомолец».

По Сети разлетелись фотографии с отдыха главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Кипре. Однако ветеран военной разведки полковник в запасе Рустем Клупов считает, что разгадка неожиданного исчезновения высокопоставленного военного может быть на поверхности.

Так, Залужный перестал появляться в конце апреля: официальный Киев отказывается комментировать данную ситуацию, не говоря о его ранении или гибели. В связи с этим Клупов заверил, что Залужный скорее мертв, чем жив.

Также слухи подогрел факт отсутствия Залужного на заседании НАТО. Уточняется, что военный не поучаствовал в нем из-за напряженной ситуации на фронте.