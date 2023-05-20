Услугу технического аудита зданий добавили в МосгорБТИ

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилась услуга по техническому аудиту зданий. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Технический аудит объектов необходим для оценки функциональных характеристик помещения или здания. На основе полученных данных делается вывод о том, возможно ли в нем постоянное или сезонное проживание.

Специалисты помогут установить категорию объекта, состояние его несущих и ограждающих конструкций, а также соответствие здания требованиям Градостроительного кодекса и различных норм.

— С помощью специальных инструментов будет определена прочность бетона или целостность деревянных конструкций. На основе полученных данных специалисты сделают вывод о безопасности обустройства и оборудования помещений, — объяснил Максим Гаман.

Уточняется, что заказать услугу могут только собственники нежилого здания или частного дома. Жителям многоквартирных домов сервис недоступен, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты МосгорБТИ помогли 52 жителям столицы перевести садовые дома в статус жилых.