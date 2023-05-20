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«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу

Полина Пашкина
Спорт
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Команда «Манчестер Сити» под руководством испанского тренера Пепа Гвардиолы стала чемпионом Англии по футболу в сезоне 2022/2023. Об этом стало известно в субботу, 20 мая.

Обладатель английского футбольного трофея определился после того, как лондонский «Арсенал», занимавший вторую позицию в турнирной таблице, уступил команде «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Голом отличился нападающий Тайво Авонийи.

Таким образом, «Арсенал» потерял шанс догнать «Манчестер Сити» по очкам. Это случилось за тур до окончания чемпионата.

«Манчестер Сити» стал триумфатором турнира уже в третий раз подряд. Кроме того, это девятая победа команды в истории чемпионата Англии, передает РИА Новости Спорт.

В апреле «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Баварию» в первой игре четвертьфинального матча Лиги чемпионов. Затем команда сыграла еще один матч, одержав победу на своем домашнем стадионе над командой «Реал Мадрид». Теперь в финале турнира триумфаторам чемпионата Англии предстоит сыграть с итальянским «Интером». Встреча пройдет 10 июня.

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