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Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ

Ирэна Колесова
В мире
Новые санкции Великобритании не скажутся на ключевых отраслях РФ
Фото: Unsplash

Британские власти приняли решение расширить санкции в отношении России. Согласно планам, они будут касаться добывающей, энергетической и транспортной отраслей. Однако такие ограничения не окажут существенного воздействия на ключевые отрасли страны. С таким сообщением выступило издание «Ведомости».

Стоит отметить, что последние санкции со стороны Лондона вводились против 86 россиян. В том числе, они коснулись группы Fesco и ее головную компанию «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). В то же время, в самой компании рассказали, что новые ограничения не скажутся на работе группы. Помимо этого, рестрикции введены и в отношении других компаний. В том числе, Pawell Shipping Co, «Волжское пароходство», «Совфрахт», «М-Лизинг», «МГ-Флот», Sc South LLC.

Ранее в течение весны британские власти запретили заходить в порты российским судам, а в апреле такие мероприятия были закрытыми для кораблей из РФ из всего ЕС, пишет издание.

Более 90 компаний по всему миру, которые действуют в обход ограничений, включили в новый пакет санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Под ограничения попали те компании, которые поставляют санкционные товары из стран Евросоюза в Россию в обход рестрикций через сторонние страны. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС серьезно намереваются прекратить уклонение от санкций.

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