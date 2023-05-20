Более 90 действующих в обход рестрикций компаний включили в новый пакет санкций ЕС

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Более 90 компаний по всему миру, которые действуют в обход ограничений, включили в новый пакет санкций против России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Под ограничения попали те компании, которые поставляют санкционные товары из стран Евросоюза в Россию в обход рестрикций через сторонние страны. Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС серьезно намереваются прекратить уклонение от санкций.

— Именно поэтому в одиннадцатом пакете более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары напрямую в Россию из Европейского союза в обход через третьи страны, — сообщила фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В новый пакет санкций США против России войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. В американской администрации пояснили, что рестрикции направлены на усложнение для РФ «поддержания своей военной машины». Также ограничения коснутся и компаний, которые задействованы в попытках обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.