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Приметы и советы

Зеленский не появился на возложении цветов в Парке мира в Хиросиме

Ирэна Колесова
В мире
Зеленский не появился на возложении цветов в Парке мира в Хиросиме
Фото: flickr/european_parliament

Главы стран и организаций, которые стали партнерами группы Семи, возложили цветы к монументу памяти жертв блокады Хиросимы. Однако лидера Украины Владимира Зеленского среди участников акции не было.

В Хиросиму Зеленский прибыл накануне, чтобы в воскресенье, 21 мая, принять участие в сессии лидеров G7 по Украине, а также в сессии партнеров и лидеров.Именно в этом году председательство в группе семи перешло к Японии. Сейчас состоялся саммит на высшем уровне, он проходит 19-21 мая. Помимо стран семерки приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и в Африканском союзе Коморские Острова, пишет РИА Новости.

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило обращение президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. По их мнению, в таком месте, пострадавшем от ядерных бомбардировок, неэтично говорить о поставке нового вооружения для Украины, включая истребители F-16. Пользователи отметили, что такое выступление Зеленского может быть «за гранью». По их словам, вместо речи о поставках орудий следовало бы исследовать пути к примирению.

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