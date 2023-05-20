«Рискуют привести к новой Хиросиме»: немцы осудили выступление Зеленского на G7

Фото: president.gov.ua

Читателей немецкого издания Die Welt возмутило обращение президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме. По их мнению, в таком месте, пострадавшем от ядерных бомбардировок, неэтично говорить о поставке нового вооружения для Украины, включая истребители F-16.

Пользователи отметили, что такое выступление Зеленского может быть «за гранью». По их словам, вместо речи о поставках орудий следовало бы исследовать пути к примирению.

— По иронии судьбы, в этом историческом месте — практически на виду у памятника — принимаются меры, которые в худшем случае рискуют привести к новой Хиросиме. Ничему не учимся. Ничему, — написал еще один пользователь.

Читатель Die Welt также пошутил, что в настоящее время следует опасаться, как бы Зеленский «не выскочил даже из праздничного торта», передает РИА Новости.

Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров «Большой семерки» G7.

Издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщило, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме собирается объявить о том, что Штаты выделяют новый пакет помощи для Киева.