Дожди и тепло до 19 градусов ожидают москвичей в воскресенье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти грозы. Воздух прогреется до 19 градусов. Подробности прогноза опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

В течение дня температура будет варьироваться от 17 до 19 градусов. К ночи ожидается сильное похолодание, столбики термометров опустились до 8 градусов.Ветер в российской столице ожидается восточный, отдельные порывы составят до 11 метров в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 754 миллиметров ртутного столба.

В Москве в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями. При этом в воскресенье, 21 мая, в городе могут пройти ливни и грозы, а ветер усилится до 15 метров в секунду. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начало мая в столице отметилось по-настоящему летней погодой. Температура воздуха приблизилась к июньским значениям. Сохранится ли теплая погода в Москве до конца мая, «Вечерней Москве» рассказал Михаил Леус.