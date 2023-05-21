СМИ: Минстрой к 2024 году внедрит правила для строительства деревянных многоэтажек

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Минстрой к 2024 году собирается внедрить правила для строительства деревянных многоэтажек. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

Сейчас в Минстрое разрабатывают первые такие проекты: гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, в Карелии и на Кавказе. Над ними работает компания ГК CLT Development.

В свою очередь управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов подчеркнул, что для начала массовой реализации проектов деревянных многоэтажек требуется подготовка десятков строительных норм и правил, передает издание.

Первые в России многоэтажные дома из дерева построили в городе Сокол Вологодской области. Жилой комплекс, состоящий из деревянных домов, назвали «Соколики». Высота зданий — 15 метров. В каждой постройке будет по 32 квартиры площадью от 48 до 65 квадратных метров.

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала «Вечерней Москве», что деревянный дом очень экологичен, полезен и эстетичен, однако у него есть ряд минусов. По ее словам, деревянные дома уступают кирпичным, поскольку они не являются долговечными.