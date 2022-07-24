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Эксперт по недвижимости Перескокова перечислила главные минусы деревянного дома

Илья Ашуров
Араз Салехов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт по недвижимости Перескокова перечислила главные минусы деревянного дома
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Деревянный дом очень экологичен, полезен и эстетичен, однако у него есть ряд минусов. Такое мнение «Вечерней Москве» высказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

По ее словам, деревянные дома уступают кирпичным, поскольку они не являются долговечными.

Перескокова отметила, что в среднем деревянный дом служит около 40–50 лет, а кирпичный — 80 лет. Однако эксперт считает, что срок эксплуатации деревянного дома можно продлить, если за ним правильно ухаживать. Так, в первую очередь необходимо обратить свое внимание на качество древесины. Этот параметр позволяет определить качество всей постройки, а также ее долговечность.

В качестве второго минуса Перескокова выделяет огнеопасность. Она отметила, что древесина горит лучше кирпича. В заключение эксперт заявила, что по этой причине важно обработать дом противопожарными веществами еще на этапе строительства.

А руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал о запуске в России пилотного проекта тест-драйва квартир. Этот проект даст возможность россиянам бесплатно пожить в новостройках. Так, услугу начали оказывать в Тюмени. В планах застройщиков — совместно с риелторами развивать тест-драйв первичного жилья во всех крупных городах России.

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