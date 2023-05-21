NYT: Саммит G7 превратился в место, где каждый лидер мог пожаловаться на трудное положение

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Саммит «Большой семерки» (G7) в Хиросиме становится похожим на «клуб одиноких сердец», где каждый из лидеров может пожаловаться на трудное положение. Об этом заявил обозреватель издания The New York Times Питер Бейкер.

— Для (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена и его коллег из ведущих держав мира это эпоха демократического разочарования, когда избиратели кажутся постоянно недовольными избранными ими президентами и премьер-министрами, — объяснил он.

В качестве доказательства Бейкер сослался на данные опроса Morning Consult. Так, ни один из собравшихся политиков не может заручиться поддержкой большинства населения собственной страны, передает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на правительственном самолете Франции в японский аэропорт Хиросимы. Там проходит саммит лидеров «Большой семерки».

Издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщило, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи для Киева от Белого дома.