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Горожанам напомнили про ограничения на дорогах из-за велогонки «Садовое кольцо»

Араз Салехов
Город
Горожанам напомнили про ограничения на дорогах из-за велогонки «Садовое кольцо»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

На всем протяжении Садового кольца будет закрыто движение в связи с проведением велогонки «Садовое кольцо» и «Московского весеннего велофестиваля». Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Также движение ограничат на проспекте Академика Сахарова, на съезде с Полуярославской набережной на улицу Земляной Вал, на улицах Баррикадная, Маши Порываевой, Мясницкая, Каланчевская.

Москвичам рекомендуют использовать для поездок по городу метро. Это позволит значительно сэкономить время, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, до окончания мероприятия горожанам временно станет недоступна парковка на участках проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, улицы Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

В Москве 21 мая пройдет Московский весенний велофестиваль. На маршруте участники смогут ознакомиться с тематическими интерактивными зонами, которые будут посвящены передовым проектам городского департамента транспорта.

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