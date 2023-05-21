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Реконструкция газопровода завершилась в Хамовниках

Араз Салехов
Город
Реконструкция газопровода завершилась в Хамовниках
Фото: Пресс-служба Мосгаза
Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

В столичном районе Хамовники завершилась реконструкция газопровода. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Столичные специалисты Комплекса городского хозяйства обновили полукилометровый газопровод среднего давления в районе Хамовники, — говорится в сообщении.

Работы проводились вблизи сквера Девичьего Поля, на улицах Большой Пироговской и Еланского. Процедура прошла без отключения потребителей от газоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Куркино реконструировали газопровод. Специалисты переложили сети высокого давления протяженностью полкилометра. По ним будет подаваться тепло для здания, в котором разместятся начальная школа, детский сад и консультативный психолого-педагогический центр для детей. Новый учебный корпус будет расположен на улице Юровской.

Недавно газопровод реконструировали в столичном районе Южное Тушино. Специалисты построили новые участки с использованием стальных и полиэтиленовых труб диаметром 530 и 160 миллиметров.

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