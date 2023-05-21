Реконструкция газопровода завершилась в Хамовниках
В столичном районе Хамовники завершилась реконструкция газопровода. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Столичные специалисты Комплекса городского хозяйства обновили полукилометровый газопровод среднего давления в районе Хамовники, — говорится в сообщении.
Работы проводились вблизи сквера Девичьего Поля, на улицах Большой Пироговской и Еланского. Процедура прошла без отключения потребителей от газоснабжения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
В столичном районе Куркино реконструировали газопровод. Специалисты переложили сети высокого давления протяженностью полкилометра. По ним будет подаваться тепло для здания, в котором разместятся начальная школа, детский сад и консультативный психолого-педагогический центр для детей. Новый учебный корпус будет расположен на улице Юровской.
Недавно газопровод реконструировали в столичном районе Южное Тушино. Специалисты построили новые участки с использованием стальных и полиэтиленовых труб диаметром 530 и 160 миллиметров.