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Московские школьники пообщались с летчиком-космонавтом Иваном Вагнером

Араз Салехов
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Московские школьники пообщались с летчиком-космонавтом Иваном Вагнером
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ученики московских предпрофессиональных классов побывали на встрече с Героем России, летчиком-космонавтом Иваном Вагнером. Мероприятие состоялось в Музее космонавтики.

— Путь в космос — это одно большое препятствие. Я сравниваю его с марафоном, правила которого очень помогают выдержать почти 10 лет подготовки. Поэтому самым главным качеством в нашей профессии я назову терпение, — рассказал космонавт.

Вагнер провел на Международной космической станции (МКС) 195 суток. Там же он отметил свое 35-летие. Встреча прошла в рамках цикла мероприятий в честь Года педагога и наставника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце марта летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко рассказал, как выстроена работа на МКС, как он стал бортинженером и какими навыками должен обладать космонавт. Ученики космических классов встретились со знаменитым гостем на площадке Музея космонавтики.

Выставка-косплей «В далекой-далекой галактике», посвященная киновселенной «Звездные войны», открылась в павильоне № 21 на ВДНХ.

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