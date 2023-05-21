«Просто добрые друзья»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал об отношениях с женой

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В Сети бурно обсуждают новые отношения звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова и блогера Александры Калмыковой. Актер начал встречаться с девушкой будучи в браке, за что получил внушительную порцию критики.

Однако Селиванов отметил, что его связывают с супругой только общая дочь и свидетельство о браке.

— Тех чувств, той близости, которые должны быть между любящими людьми, уже давно нет. Мы просто добрые друзья, — сказал он в интервью изданию «Панорама TV».

По словам Селиванова, разговоры о разводе стали всерьез обсуждаться после начала отношений с Калмыковой.

В октябре 2022 года в Сети появился совместный снимок известных актеров Владимира Селиванова и Агаты Муцениеце. В кадр попал страстный поцелуй, который, как решили поклонники, ознаменовал старт новой главы в жизни двух знаменитостей. Артисты проводили совместное время в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь местной природой. Пара решила не прятаться от камер и не хранить долгое молчание.

В начале мая российская певица Полина Гагарина отреагировала на появившиеся в Сети слухи о ее воссоединении с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. По словам знаменитой артистки, они вместе с экс-супругом отмечали шестилетие их общей дочери Мии.