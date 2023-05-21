Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Просто добрые друзья»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал об отношениях с женой

Араз Салехов
Общество
«Просто добрые друзья»: звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал об отношениях с женой
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В Сети бурно обсуждают новые отношения звезды «Реальных пацанов» Владимира Селиванова и блогера Александры Калмыковой. Актер начал встречаться с девушкой будучи в браке, за что получил внушительную порцию критики.

Однако Селиванов отметил, что его связывают с супругой только общая дочь и свидетельство о браке.

— Тех чувств, той близости, которые должны быть между любящими людьми, уже давно нет. Мы просто добрые друзья, — сказал он в интервью изданию «Панорама TV».

По словам Селиванова, разговоры о разводе стали всерьез обсуждаться после начала отношений с Калмыковой.

В октябре 2022 года в Сети появился совместный снимок известных актеров Владимира Селиванова и Агаты Муцениеце. В кадр попал страстный поцелуй, который, как решили поклонники, ознаменовал старт новой главы в жизни двух знаменитостей. Артисты проводили совместное время в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь местной природой. Пара решила не прятаться от камер и не хранить долгое молчание.

В начале мая российская певица Полина Гагарина отреагировала на появившиеся в Сети слухи о ее воссоединении с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. По словам знаменитой артистки, они вместе с экс-супругом отмечали шестилетие их общей дочери Мии.

Знаменитости Россия Отношения
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте