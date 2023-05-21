Владимир Ефимов: Столичный производитель увеличит объем выпуска компьютерной техники

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Товары столичного производителя компьютерной техники «РДВ Технолоджи» включили в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. После этого предприятие расширит выпуск изделий. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, включение продукции предприятия (материнские платы, системные блоки, мониторы, моноблоки и мини-ПК) в реестр позволит производителю принимать участие в крупных государственных закупках и наращивать поставки товаров по всей стране.

— Только в 2023 году предприятие планирует нарастить объемы производства на 30 процентов, — отметил Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что данная продукция подходит для государственного и коммерческого секторов, а также для предприятий среднего и малого бизнеса. Подобные товары в Москве выпускают более 70 компаний.

Владимир Ефимов рассказал, что на площадке «Руднево» компания «Хартия» начала производство оборудования для отбора возобновляемых источников сырья в тестовом режиме.