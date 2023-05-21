Владислав Овчинский: В Москве запущено производство новых веганских йогуртов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компания, специализирующаяся на выпуске кисломолочных продуктов, разработала и запустила в производство веганские йогурты. Об этом в воскресенье, 21 мая, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Предприятия московской пищевой промышленности успешно осваивают новые технологии производства, расширяют ассортимент и предоставляют потребителям востребованный товар. Например, столичный производитель кисломолочных продуктов «Йогурт Шоп» разработал и начал выпускать веганский йогурт на банановом молоке и веганской закваске. Планируется, что ежемесячно здесь будут производить до 500 упаковок новинки. Всего же производственные мощности компании позволяют в месяц изготавливать до 28 тысяч упаковок классических и растительных йогуртов, кефира, творога, сметаны и других товаров, – рассказал Владислав Овчинский.

Продукцию изготавливают из натуральных ингредиентов, без использования красителей, растительного жира и консервантов, а вместо сахара добавляют сироп топинамбура или мед.

Также предприятие производит лечебную и восстанавливающую продукцию.

— Мы видим потребность в натуральных и вкусных кисломолочных продуктах и предлагаем широкий ассортимент как классических товаров, так и с необычными вкусами и добавками, а также веганские йогурты на кокосовом и миндальном молоке, – рассказала основатель компании Анна Литвинова.