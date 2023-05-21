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Новые маршрутные схемы появились на автовокзалах «Южные ворота» и «Северные ворота»

Араз Салехов
Город
Новые маршрутные схемы появились на автовокзалах «Южные ворота» и «Северные ворота»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, МКАД, 19-й километр, вл20с2 Карта всех событий

На автовокзалах «Южные ворота» и «Северные ворота» появились новые маршрутные схемы. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Новые схемы мы разместили уже на трех автовокзалах: «Центральном», «Северных воротах» и «Южных воротах». Стало удобнее искать нужные направления и маршруты поездок, это повысит комфорт наших пассажиров, — сказал он.

По его словам, до конца мая схема появится также на автовокзале «Саларьево», сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Специалисты обновили более чем 300 элементов навигации к запуску третьей и четвертой линий Московских центральных диаметров. Так, на МЦД обновили 160 указателей. Речь идет о круглых транспортных схемах, разводящих элементах и маршрутно-путевых полосах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские автовокзалы и автостанции стали удобными транспортными хабами. Сегодня они оборудованы комфортными залами ожидания, бесплатным Wi-Fi, камерами хранения, кафе, комнатами матери и ребенка.

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