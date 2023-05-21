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Ученые оценили ущерб для мировой экономики от Эль-Ниньо в три триллиона долларов

Араз Салехов
В мире
Ученые оценили ущерб для мировой экономики от Эль-Ниньо в три триллиона долларов
Фото: shutterstock

Мировая экономика может потерять три триллиона долларов из-за связанного с Эль-Ниньо потепления. Об этом следует из нового исследования, опубликованного в журнале Science, выдержки из него приводит The Verge.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более чем на три градуса Цельсия.

По мнению ученых, Эль-Ниньо способно сдерживать экономический рост стран. Как утверждается, его последствия дают знать о себе в течение многих лет.

Связанное с Эль-Ниньо потепление может начаться в ближайшие месяцы после трех лет подряд Ла-Ниньи. В мае — июле вероятность его появления возрастает до 35 процентов, а в июне — августе — на 55 процентов, передает издание.

Климатолог Алексей Кокорин рассказал, что из-за смены фазы течений в Тихом океане 2023 и 2024 года окажутся теплее 2022-го. По его словам, в эти два года глобальная температура в таком случае повысится примерно на 0,1 градуса.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил, что потепление на территории России идет в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару. По его словам, для РФ имеет принципиальное значение таяние вечной мерзлоты, так как большая территория страны расположена в ее зоне.

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