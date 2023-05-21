Грозы, туман и северный ветер: метеоролог Точенова рассказала о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предстоящая неделя в столичном регионе выдастся весьма дождливой с температурным режимом около 8–10 градусов тепла ночью и плюс 20–23 — днем. Местами в городе ожидаются осадки с грозами. Также всю неделю будет сохраняться переменная облачность. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась метеоролог Надежда Точенова.

В понедельник, 22 мая, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. В ночное время воздух в городе прогреется до плюс 10–13 градусов, а днем — до 16–18, ветер будет слабым.

Во вторник, 23 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до 13–15 градусов, а днем поднимутся до 17–19, ветер ожидается юго-восточный, умеренный.

В среду, 24 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможен туман. В ночные часы ожидается 13–15 градусов с положительным значением, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

В четверг, 25 мая, в Москве и области ожидается переменная облачность. Ночные температуры не опустятся ниже 15–17 градусов, а дневные составят плюс 21–23.

В последний день рабочей недели ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза. Температурный фон значительно изменится. Так, ночью ожидается около 13–16 градусов тепла, а днем — 20–22, будет дуть умеренный северный ветер.

В выходные 27 и 28 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Воздух в столице прогреется до 17 градусов в ночное время, такие же показатели сохранятся в дневные часы.

По словам Точеновой начало лета будет в пределах климатической нормы июня, но точные данные о погоде на этот период появятся к 30 мая, заключила эксперт.