Школьников приняли в пионеры на Красной площади

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Красная площадь Карта всех событий

На Красной площади в воскресенье, 21 мая, состоялась торжественная церемония посвящения в пионеры. Участие в ней приняли несколько тысяч ребят из Москвы, Подмосковья и регионов Центрального Федерального округа.

Мероприятие приурочили ко Дню Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина, который отмечается 19 мая. Пионерские галстуки повязали глава партии КПРФ Геннадий Зюганов, а также депутаты фракции в Госдуме и Мосгордуме.

— Друзья, сегодня главная площадь страны принимает пионеров, прекрасный отряд тех, кто готов принести свою первую клятву верности нашей великой родине, делу труда, справедливости и дружбе народов. Я не просто приветствую вас, но и благодарю ваших родителей и учителей, воспитателей, вожатых за то, что вы верны самым славным традициям великой советской эпохи, — обратился к собравшимся Зюганов.

Он напомнил, что в пионерских и комсомольских отрядах воспитывались более 200 миллионов человек, передает ТАСС.

В столице продолжается реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.