Bloomberg: Экспорт российских энергоносителей в Азию увеличился из-за жары в регионе

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Экспорт угля и природного газа из России в страны Азии продемонстрировал резкий рост в 2023 году. Увеличились также и поставки российского мазута. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства Kpler.

Уточняется, что российские газ и мазут применяют для выработки электроэнергии. Она понадобится странам Азии: в регионе наблюдается формирование погодного явления Эль-Ниньо. Это так называемое резкое повышение температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана на 5–9 градусов.

Явление повлияет на жару и климат в целом. Власти Вьетнама предупредили о возможной нехватке электроэнергии в мае, в Мьянме наблюдаются перебои в электроснабжении. Грядущее лето в Азии может стать самым жарким в истории наблюдений, поэтому власти пытаются обеспечить страны необходимым количеством энергоресурсов.

В апреле 2023 года объем добычи российского угля составил 7,46 миллиона тонн, что почти на треть превышает результат аналогичного периода 2022 года. Кроме того, поставки сжиженного природного газа из России в Азию выросли после снижения цен с рекордных значений.

Лидерами по закупкам российских угля, газа и мазута в апреле текущего года стали Китай и Индия. Также данные энергоносители активно экспортируются в Южную Корею, во Вьетнам, в Малайзию, Шри-Ланку, передает Bloomberg.

По данным издания Financial Times, в рамках 11-го пакета антироссийских санкций страны G7 и Евросоюза планируют запретить импорт трубопроводного газа РФ.