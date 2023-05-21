Москвичам рассказали об интересных трамвайных маршрутах над реками столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, 1-й Ростокинский мост Карта всех событий

В столице действуют 18 трамвайных маршрутов, которые пересекают две известнейшие реки города — Москву-реку и Яузу. Интересные места на пути следования в воскресенье, 21 мая, представили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Из широких окон трамваев «Витязь» можно полюбоваться на виды Москвы. Маршруты проходят по 11 мостам и сквозь один тоннель.

Например, жители и гости столицы могут проехать на трамвае № 17, который пересекает 1-й Ростокинский мост над рекой Яузой. Еще один красивый вид на Москву-реку откроется пассажирам трамваев № 10, 15, 21 и 30, проходящих по Строгинскому мосту.

По Тушинскому тоннелю под каналом имени Москвы проходит трамвай № 6. Полюбоваться видом на Москву-реку также можно на Большом Устьинском мосту, где курсируют трамваи № А, 3, 39, и Новоспасском мосту, воспользовавшись трамваями № А и 38. По Лефортовскому мосту над Яузой следуют трамваи № 4, 37, 43, 50.

На сегодняшний день трамвайная сеть столицы достигает более 400 километров одиночного пути. Многие маршруты пролегают вблизи парков, прудов, пересекают реки, проходят сквозь леса, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Возрождение столичного трамвая стало одним из главных приоритетов транспортной программы города, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.