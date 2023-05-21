Витас обличил Седокову после слов о развлечениях артиста с голой участницей «ВИА Гры»

Фото: vk/vitas.official

В начале мая певица Анна Седокова поделилась откровенной историей о некой экс-участнице группы «ВИА Гра», имени которой она не назвала. По ее словам, нагая артистка каталась верхом на голом Витасе. На этой неделе певица призналась, что страдает от крапивницы. Витас и экс-участница «ВИА Гры» Татьяна Найник решили уличить певицу во лжи.

Так, Найник утверждает, что заболевание Седоковой вызвано ее пристрастием к работе пластических хирургов и омолаживающим процедурам. Экс-солистка «ВИА Гры» заявила, что подобные крапивнице неприятные симптомы могут возникать у тех, кто пользуется имплантами, филлерами и другими средствами. На них у организма возникают аутоиммунные реакции.

Витас, пикантную историю с которым обнародовала Седокова, сделал еще более интересное заявление. По его словам, у певицы и вовсе нет никакого заболевания.

— У Седоковой нет крапивницы, — заявил Витас в социальных сетях.

Историю, о которой идет речь, Седокова рассказала в мае спустя 20 лет после того, как стала ее свидетельницей. Она поделилась, что отдыхала в номере после концерта, когда ее соседка по жилью вдруг «въехала» в помещение верхом на абсолютно нагом Витасе. После этого, призналась Седокова, даже 20 лет спустя она не может спокойно смотреть на певца.