«Сердце разрывается от горя»: Жасмин выразила соболезнования овдовевшей Диане Гурцкой

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В воскресенье, 21 мая, стало известно о смерти статс-секретаря — заместителя министра науки и высшего образования России Петра Кучеренко. Он был супругом певицы Дианы Гурцкой. Артистка Жасмин выразила соболезнования коллеге.

Певица отметила, что сама не так давно пережила утрату близких людей, поэтому понимает Гурцкую, как никто другой. В 2021 году во время пандемии коронавируса не стало бабушки Жасмин, а затем и ее отца.

— Моя родная подруга, Дианочка, сердце разрывается от горя. Моя семья разделяет ваше горе. Молимся за вас. Сил вам с сыночком, — написала Жасмин в социальных сетях.

К соболезнованиям присоединились и поклонники певицы. Они написали, что новость глубоко их шокировала, и выразили сожаления о смерти Петра Кучеренко.

Накануне замминистра возвращался с российской делегацией из рабочей командировки на Кубу. В самолете ему стало плохо. Борт приземлился в Минеральных Водах, однако врачам спасти Кучеренко уже не удалось. В мае ему исполнилось 46 лет. У Кучеренко и Гурцкой остался сын Константин.