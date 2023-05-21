Акция «Ночь музеев» прошла в музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» — 20 мая состоялась акция «Ночь музеев». Ее посетили более 2,5 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Участникам акции предложили большую праздничную программу. Кроме того, для них подготовили бесплатные экскурсии, мастер-классы и концерты.

В частности, на одном из занятий, которое получило название «Оружие Победы», гостям рассказали об уникальной выставке военной техники под открытым небом, истории создания боевых машин и их применении в годы Второй мировой войны.

Также участники акции смогли посетить специальную однодневную экспозицию, на которой были представлены артефакты и документы, найденные на местах боев Великой Отечественной войны.

В рамках концертной программы выступили Большой сводный хор проекта «Московское долголетие», музыкальные коллективы «Городок», «Поющий Город», ансамбль народного танца «Перепляс».

В Музее Победы в рамках акции «Ночь музеев» состоялась выставка портретов героев спецоперации. Эти работы дополнили выставочный проект «Zaветaм Vерны», который работает с декабря 2022 года.