Портреты героев СВО представили в Музее Победы в рамках акции «Ночь музеев»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялась выставка портретов героев спецоперации в рамках акции «Ночь музеев». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

— Эти работы дополнили выставочный проект «Zaветaм Vерны», который работает с декабря 2022 года, — говорится в сообщении.

Посетители услышали истории об участниках СВО, которые рассказали их близкие, а также смогли пообщаться с известными деятелями культуры. Мероприятие посетили заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук и актриса театра и кино Яна Поплавская.

Онлайн-экскурсия по масштабному музейному пространству «Подвиг народа» прошла 19 мая в Музее Победы для учеников госпитальных школ. В общей сложности в мероприятии приняли участие около 500 воспитанников проекта.

Во время проведения акции «Ночь музеев» гости Музея Победы могли посетить специальную онлайн-программу. Зрителям представили цикл программ «Неизвестное об известном»: более 10 видеосюжетов посвященные раритетам из музейной коллекции.

Кроме того, в Библиотеке иностранной литературы с 22 по 27 мая пройдут Дни славянских культур. Мероприятия ознаменуются фестивалем «СЛАВный день». Впервые в событии примут участие представители Балканских стран.