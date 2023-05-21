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Приметы и советы

Диетолог Пономарева заявила, что изменение рациона после 60 лет добавит по 8 лет жизни

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Пономарева заявила, что изменение рациона после 60 лет добавит по 8 лет жизни
Фото: shutterstock

Врач-диетолог Василиса Пономарева сообщила, что изменение рациона способно прибавить пожилым людям еще по восемь лет жизни. По ее словам, это хорошо изучено на примере средиземноморской диеты, когда основой питания становятся овощи, фрукты, рыба и растительные масла.

— Если 20-летний человек изменит питание, то он получит около десяти лет жизни. Когда 60-летний человек делает этот переход, он все равно получает около восьми лет жизни, — рассказала медик.

Она добавила, что даже тот, кому уже исполнилось 80 лет, при помощи питания может добавить еще около трех лет жизни. В то же время врачи не рекомендуют в пожилом возрасте жесткие диеты, так как есть риск недоедания и стремительной потери мышечной массы.

Также заядлые курильщики, которые бросят вредную привычку в возрасте от 55 до 64 лет, прибавят к жизни в среднем четыре года, сообщает MedikForum.

Согласно исследованию ученых из британского Университета Лестера, ежедневные активные прогулки позволяют увеличить продолжительность жизни в среднем на 16 лет. Такие выводы авторы исследования сделали после анализа данных более чем 400 тысяч участников. Чем полезна для здоровья ходьба и может ли она действительно продлевать жизнь, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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