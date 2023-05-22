Какой штраф грозит за срыв сирени

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Растения, которые в теплое время года расцветают в столице, наполняют город приятными ароматами и яркими красками. Распустившиеся тюльпаны, пионы и сирень так и манят, и многие не сдерживают порыв и срывают растения. Но что грозит за такое поведение, если сорванные цветы росли в зеленой зоне города, «Вечерней Москве» рассказали эксперты.

По словам члена ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, срыв или обламывание растений, которые растут в парковых зонах и на чужих территориях, нередко расценивается как административное правонарушение:

— Сирень в городском парке — это зеленое насаждение, которое высаживают органы власти. За повреждение зеленых насаждений предусмотрен административный штраф.

Согласно статье 4.18 Кодекса об административном правонарушении Москвы от 21.04.2007 для граждан за подобное деяние предусмотрен штраф в размере от 3500 до 4000 рублей.

В тех случаях, если кустарник уничтожен, штраф будет увеличен — от 4000 до 4500 рублей.

В свою очередь юрист Денис Никитин напомнил: если стоимость сорванных или выкопанных цветов — неважно какого вида — составит меньше 2500 рублей, то деяние будет квалифицировано как административное правонарушение по статье 7.27 КоАП России («Мелкое хищение»).

Однако если в течение года человек совершит аналогичную кражу, то его ждет уголовное наказание в соответствии со статьей 158.1 Уголовного кодекса РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), предупредил юрист.