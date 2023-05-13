Юрист Никитин объяснил, когда за срыв плодов и цветов на даче можно нарваться на штраф и арест

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что деревья не считаются собственностью дачника, если они посажены за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, поэтому по закону плоды с них могут срывать все желающие. Действительно ли это так или за срыв условного яблока все же можно получить наказание, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Как рассказал «ВМ» юрист по гражданским вопросам Денис Никитин, плоды и цветы, растущие на соседней территории возле дачных участков, являются собственностью муниципального органа, поэтому пользоваться такими «дарами» действительно вправе любой желающий.

Однако, по его словам, на территории дачного участка, которая по документам принадлежит землевладельцу, посторонние лица не могут срывать плоды, поскольку это будет расцениваться как хулиганство.

— Если быть точнее, то это кража, то есть тайное хищение чужого имущества. В качестве предмета может выступать любое имущество — движимое или недвижимое, в том числе животные и растения, — уточнил юрист.

Если речь идет о тайном хищении плодовых культур или цветов с чужой клумбы с прямым умыслом, то такое деяние будет квалифицироваться как уголовное преступление, отметил Никитин. Так:

Если стоимость выкопанных или сорванных растений меньше 2500 рублей, то деяние будет квалифицировано как административное правонарушение по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ — мелкое хищение.

Если злоумышленник повторит аналогичное деяние в течение года после вступления в силу постановления о привлечении к ответственности, то ему грозит уголовное наказание в соответствии со статьей 158.1 Уголовного кодекса (штраф в пятикратном размере, арест до 15 суток или работы (обязательные) до пятидесяти часов).

Однако в случае если плоды и цветы растут за пределами владений собственника, то есть они расположены не у него на огороде, а за пределами его забора, тогда каждый человек вправе пользоваться плодами культур, которые растут на этом участке, сообщил юрист.

— Действительно, земля, которая находится за забором владельца территории, как правило, принадлежит либо СНТ, либо муниципальным органам. То есть это не земля собственника. И срыв яблок, груш или цветов с таких участков законом не карается, — пояснил Никитин.

Однако юрист подчеркнул, что на дачников возложена ответственность ухаживать и благоустраивать этих участки, несмотря на то что они не входят в перечень их собственности.