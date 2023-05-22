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Онколог Басанов назвал основные факторы, провоцирующие рак легких

Юлия Курганова
Общество
Онколог Басанов назвал основные факторы, провоцирующие рак легких
Фото: Pixabay

Врач-онколог Руслан Басанов назвал основные факторы, которые провоцируют рак легких.

По словам медика, основной причиной рака легких является курение, потому что содержащиеся в никотине и смоле вредные химические соединения встраиваются в генетический материал клетки и повреждают ее, провоцируя возникновение онкологии.

Однако курение — не единственная причина возникновения рака легких. Кроме этой вредной привычки есть еще несколько факторов, которые негативно сказываются на здоровье легких человека.

— Один из них — загрязнение окружающей среды. Еще один фактор, провоцирующий рак легких, — нездоровый образ жизни. Злоупотребление алкоголем, курение, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание могут серьезно повлиять на здоровье, — рассказал Басанов «Газете.ру».

Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал о двух ранних симптомах рака, которые могут проявиться сразу после пробуждения. Крайне важно обратить на них внимание вовремя, чтобы предостеречь себя от серьезного течения заболевания. По словам медика, именно они говорят о развитии болезни в организме.

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