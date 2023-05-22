Диетолог Русакова перечислила неожиданные и опасные последствия употребления фастфуда

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Фастфуд — далеко не безобидная для здоровья еда, ее можно употреблять только в совсем небольших количествах. В противном случае фастфуд может спровоцировать обострение заболеваний или даже появление новых опасных болезней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Как отметила специалист, есть целый ряд болезней, появление которых бывает связано с любовью к фастфуду:

неалкогольная жировая болезнь печени;

сахарный диабет;

гастрит;

ожирение;

онкологические заболевания ЖКТ.

— Излишнее употребление фастфуда способно также обострить целый ряд уже имеющихся болезней, например гастрит, язву, колит, панкреатит и холецистит, — перечислила Русакова.

Фастфуд отличается тем, что он вызывает привыкание. В результате человек будет испытывать желание употреблять его все больше и тем самым сильно вредить своему здоровью, предупредила врач.

— У определенной группы людей при регулярном употреблении фастфуда может возникнуть зависимость от сахара и усилителей вкуса. При этом безопасное для здоровья количество фастфуда — не более 200–300 килокалорий в неделю. Предпочтительно в первой половине дня, но лучше вообще не употреблять, — посоветовала диетолог.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что превысить допустимую для здоровья норму фастфуда очень легко: в среднестатистическом бургере содержится порядка 500 килокалорий. Получается, что без влияния на здоровье можно съесть только половину такого бургера в неделю, пояснила медик.

Кроме того, так как фастфуд нередко употребляется на бегу, к другим проблемам добавляется некачественное пережевывание пищи. Это может дополнительно усложнить ее усвоение, заключила диетолог.

Ученые тем временем выяснили, какие три продукта могут привести к истощению мозга и преждевременной смерти. Исследование было проведено при участии шести тысяч взрослых и четырех тысяч детей.