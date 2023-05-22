«Купленная говорящая голова»: Шукшина резко высказалась о докторе Мясникове

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Актриса Мария Шукшина выступила против телеведущего и врача Александра Мясникова. Она заявила, что он работает против российских граждан.

В передаче на канале «Россия 1» Мясников сообщил, что в ближайшем будущем люди во всем мире будут есть насекомых. По его словам, различные жуки и сверчки являются хорошей альтернативой мясу и пшенице, так как в них содержится протеин в большом количестве. Доктор заявил, что в 2050 году на планете будут проживать свыше девяти миллиардов человек. Произвести достаточное количество мяса, чтобы накормить столько населения будет невозможно, считает медик.

Шукшина выступила против заявления Мясникова. Она поделилась публикацией сообщества «Родительское Всероссийское сопротивление» на эту тему. Артистка поддержала мнение авторов канала.

— Смотрите, как они навострились навязывать народу свои цели. Заявляется все в безапелляционном тоне. Будете есть мух и все тут! — написала звезда в Telegram-канале.

Она назвала медика «купленной говорящей головой», заявив, что в своей программе он пропагандирует темы, которые выгодны элитам, но невыгодны простым россиянам.

— Да не верим мы вам. Давно. И насекомых есть не будем, — высказалась Шукшина.

У Шукшиной сложились непростые отношения с дочерью от первого мужа Артема Трегубенко Анной. Как выяснилось, дочь уже два года не общается с матерью и не может простить ей тяжелых оскорблений.