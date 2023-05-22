Президент Бразилии сообщил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая должна была пройти в ходе саммита G7 в Хиросиме.

— В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча. Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы с ним встретиться. Зеленский взрослый и знает, что делает, — цитирует его портал G1.

18 апреля глава МИД Бразилии Мауру Виэйра заявил, что президент РФ Владимир Путин пригласил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву побывать на Петербургском международном экономическом форуме. По словам бразильского дипломата, ранее глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Бразилии личное приглашение от Владимира Путина.

ПМЭФ по традиции состоится в Санкт-Петербурге летом. В этом году форум назначили на период с 14 по 17 июня.