Токсоплазмоз: причины, симптомы, лечение

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Токсоплазмоз — инфекционное заболевание, которое особенно опасно для беременных, потому что может серьезно навредить плоду. Подробнее о болезни, ее симптомах и способах лечения «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Причины болезни

По ее словам, болезнь вызывает паразит — токсоплазма. Он сложнее бактерий, но проще, чем многоклеточный организм. Переносчиками токсоплазмоза обычно становятся собаки и кошки:

— Заразиться можно даже после игры с питомцами, если не помыть после этого руки. Но если у человека хороший иммунитет, то он может не понять, что заражен, потому что токсоплазмоз имеет свойство протекать бессимптомно.

Симптомы

Однако если иммунитет слабоват, предупредила специалист, могут возникнуть следующие симптомы:

лихорадка;

кашель;

насморк;

температура;

боль в горле;

увеличение лимфатических узлов.

Главная опасность

Паразит, по мнению Мескиной, может спровоцировать серьезные последствия для человека, среди которых:

воспаление печени;

желтуха;

поражение глаз;

поражение центральной нервной системы.

— Но больше всего опасен врожденный токсоплазмоз, который передается в утробе матери. Если женщина когда-то переболела и у нее сохранились антитела, то ребенок никогда не заразится, — заверила врач. — Но если она заболевает незадолго или во время беременности, это может быть очень опасно.

Болезнь у новорожденного может протекать тяжело и оставлять серьезные последствия после лечения, пояснила инфекционист:

— Ребенок может родиться здоровым, но со временем начинает отставать от своих сверстников в развитии — физическом и когнитивном. Поэтому не сможет справляться со школьной программой.

Врожденный токсоплазмоз лечат очень тяжелыми препаратами, рассказала Мескина:

— Когда он передается во время беременности от матери к плоду, ребенка лечат целый год, причем тяжелыми препаратами. Деткам прописывают противомалярийные лекарства, потому что антибиотики здесь бессильны.

Поэтому к токсоплазмозу у беременных нужно относиться очень внимательно, посоветовала она, потому что болезнь имеет серьезные последствия для плода. В остальных случаях для лечения достаточно пропить курс антибиотиков, заключила врач.