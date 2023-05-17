В России открыли три новых вида «чумных» клещей. Чем они опасны и ждать ли новой пандемии

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Новые виды клещей, которых недавно открыли ученые, способны переносить целый ряд болезней — от энцефалита, риккетсиозы до чумы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила врач-инфекционист Елена Мескина.

Какие заболевания переносят

По ее словам, классические особи клещей, которые встречаются в России, как правило, переносят четыре основные вида заболевания: лихорадку, энцефалит, боррелиоз и гистиоцитоз.

Новые же варианты паразитов являются переносчиками целого ряда заболеваний. Эти клещи широко распространены в Сибири и Монголии. Эксперт отметила, что найденные особи относятся к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. Одна из особей была найдена в 2020 году в заспиртованных вариантах Зоологического музея Московского университета, остальных нашли в Туве и Бурятии.

— Spinturnicidae являются переносчиками бартонеллеза. А вот Macronyssidae — целого ряда опасных заболеваний и инфекций. В их числе лихорадка, боррелиоз и даже чума, — рассказала Мескина.

В то же время врач не исключила, что обнаруженные особи являются в том числе переносчиками риккетсиозы — трансмиссивных острых лихорадочных болезней, которые по своей специфике напоминают тиф.

Насколько опасны новые клещи

Вопрос о том, насколько они опасны для россиян пока изучается, пояснила инфекционист. Однако нет никаких опасений, что «чумные клещи» смогут нанести серьезный вред.

— Чума передается несколькими способами: респираторным, кишечным, а также через блох и вшей. Главными резервуарами этих паразитов являются грызуны. Куда они мигрируют, туда и переходят распространители болезни. Чтобы чумной клещ мог заражать людей, нужны определенные условия: теплый климат, активный переносчик — любое теплокровное животное или растительность. Климат наших широт не особо подходит для того, чтобы болезнь могла перетечь в пандемию. В ближайшие годы этого точно не случится, так как бороться с возбудителями у нас умеют, — сообщила Мескина.

В то же время врач напомнила, что вирусные лихорадки, которые были распространены поначалу в тропических регионах и южных регионах РФ, теперь комарами переносятся и в среднюю полосу.

— Это означает, что носители недуга уже приспосабливаются к более холодному климату. Нет гарантий, что через несколько лет чумные клещи не доберутся до центральной России. Но для этого нужно, чтобы в один миг все санитарные службы и ученые перестали следить за их миграцией и популяцией, что невозможно, так как любые новые подвиды членистоногих активно изучаются, — заверила инфекционист.

К тому же процесс миграции таких видов паразитов из одной географической зоны в другую требует времени, добавила Мескина.