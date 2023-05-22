Daily Mail: Подлодки России могут привести Британию к катастрофическому сценарию

Фото: Минобороны РФ

Российские подводные лодки могут нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «критическому сценарию». Об этом написало издание Daily Mail.

— Растут опасения, что РФ может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Британии, — написал обозреватель газеты Крис Плезанс.

Он заявил, что удар РФ по таким кабелям может привести к «катастрофическим последствиям». Так, под угрозу будут поставлены здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг. Также нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.

В статье сообщается, что министр обороны Бен Уоллес предупреждал о военно-морской программе России, «предназначенной для нападения на подводные энергетические и коммуникационные линии». Он утверждал, что операции по саботажу могут проводить водолазы и небольшие подлодки на дистанционном управлении.

19 мая Британия ввела новые санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из РФ.