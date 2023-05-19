Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Великобритания ввела санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний

Полина Пашкина
В мире
Великобритания ввела санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний
Фото: Unsplash

Великобритания ввела новые санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

В частности, ограничительные меры будут применены к председателю совета директоров «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, банку «Дом РФ» и Металлургическому инвестиционному банку, девяти организациям, связанным с Росатомом, а также компаниям, связанным с производством металлов.

В список рестрикций внесены также 24 российских гражданина и организации, связанные с транспортом, 13 членов совета директоров концерна «Газпром-нефть», пять членов совета директоров компании «Транснефть». Санкции будут введены в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний России, в том числе концерна «Калашников».

Под ограничительные меры также подпали банк «Тинькофф», «Росбанк», Брянский машиностроительный завод, компания «Мотовилихинские заводы» и другие, передает ТАСС.

В апреле Великобритания пополнила список антироссийских санкций 11 новыми позициями. В перечень включили детей бизнесмена Владимира Евтушенкова и еще несколько имен и компаний.

До этого расширение британскими властями антироссийских санкций произошло в феврале. После этого число ограничений Великобритании в отношении России превысило 1,5 тысячи.

В марте МИД России ввел санкции против 23 граждан Великобритании, которые представляют британские вооруженные силы и пропагандистские структуры.

Санкции Россия Великобритания
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Евгения Ткаченко
Евгения Ткаченко

Жемчужина Восточного округа: как меняется район Вешняки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Все мнения
О проекте