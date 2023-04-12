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Приметы и советы

Британские власти внесли новые имена и компании в список антироссийских санкций

Полина Пашкина
В мире
Британские власти внесли новые имена и компании в список антироссийских санкций
Фото: Unsplash

Власти Великобритании внесли 11 новых позиций в список антироссийских санкций. В него включили детей бизнесмена Владимира Евтушенкова и еще несколько имен и компаний. Об этом стало известно в среду, 12 апреля.

Под санкции британского правительства попала, помимо детей Евтушенкова, жена экс-депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко. Также в список внесли имена членов семей нескольких российских бизнесменов.

Также санкции Великобритании теперь распространяются на компанию USM Holdings Limited, передает «360».

Предыдущие расширение британскими властями антироссийских санкций произошло в феврале. Тогда в список включили 92 физических и юридических лица. Таким образом, число ограничений Великобритании в отношении России превысило 1,5 тысячи.

В марте МИД России ввел санкции против 23 граждан Великобритании, которые представляют британские Вооруженные силы и пропагандистские структуры. Ограничения установили и против лиц, причастных к обучению украинских военных, сражающихся против армии России. Речь идет об офицерах британской армии и командирах, занимавшихся наймом инструкторов.

Санкции Россия Великобритания
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