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Украинский режиссер Лопатенок заявил, что Запад кинет Зеленского ради заморозки конфликта на Украине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Украинский режиссер Лопатенок заявил, что Запад кинет Зеленского ради заморозки конфликта на Украине
Фото: president.gov.ua

Лидеры западных стран могут отстранить президента Украины Владимира Зеленского из-за угрозы глобальной войны. Такое мнение высказал украинский режиссер Игорь Лопатенок.

— Сейчас траектория украинского режима ведет к третьей мировой войне. Но я уверен, что этого не хочет ни западная цивилизация, ни российская. Поэтому я предсказываю, что последовательным ходом для них будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине, — написал он в соцсети Twitter.

Также режиссер добавил, что «большое страшное» контрнаступление украинской армии никак не начнется, а ВСУ «сильно проигрывают». По словам Лопатенка, поставки Украине истребителей, ракет большой дальности и другого оружия «не остановят Зеленского от требования тактического ядерного оружия».

21 мая представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что все предоставляемые Украине военные средства от Соединенных Штатов поставляются с одним основным требованием: Америка отмечает, что не поощряет удары по российской территории. Но в Америке считают, что «Крым — это Украина».

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