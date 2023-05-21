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Все предоставляемые Украине военные средства от США поставляются с одним основным требованием: Штаты отмечают, что не поощряют удары по российской территории. Однако в Америке считают, что «Крым — это Украина», поэтому не возражают против атак по этим землям. Об этом заявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

Он отметил, что Украине не установили какие-либо ограничения для ударов по территориям, которые находятся в пределах международно признанных границ страны.

— Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина, — заявил Салливан в эфире телеканала CNN.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова представителя Белого дома о том, что США выдвинули требование к Украине не применять вооружение для атак российских территорий. Она заявила, что это лишь реализация собственных задач Штатов под видом псевдогуманитарного начала. Захарова отметила, что и территория Украины, и население страны используются в неких целях США.